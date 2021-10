Kvůli nedostatku čipů budou ve Škodě Auto zřejmě znovu snižovat platy

„Sám navrhnu, že bychom šli na 80 procent. Pořád jsou to nadstandardní peníze a spousta lidí je spokojená, protože někteří mají i víc, než když chodí do práce. Na druhé straně by se mohla spousta lidí dostat do problémů. Mají hypotéky, půjčky a na to měli nastavené i příjmy z práce navíc,“ řekl Právu předseda odborů ve Škodě Auto Jaroslav Povšík.