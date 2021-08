Kvůli karanténě hodně lidí neodlétá z Česka

Podmínky pro cestování máme totiž mnohem přísnější než naši sousedé. „Porovnáváme-li návratové podmínky s okolními státy, má Česká republika ty nejpřísnější,“ řekl Právu mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

„V tuto chvíli například musí do pěti až čtrnáctidenní izolace ten, kdo se navrátí z oblíbených destinací, jako je Řecko nebo Španělsko. Část lidí to řeší tak, že odlétá z Německa či Rakouska a naše hranice následně překračují autem. A tam už je nikdo nekontroluje. To epidemiologicky pak nedává smysl a dopad to má na české cestovní kanceláře,“ postěžoval si na přijatá optření Bezděk.

Na stejný problém upozorňuje také mluvčí CK Exim Tours Petr Kostka. „Například sousední Německo nebo Polsko už řadu měsíců nevyžadují karanténu při návratu ze zemí jako Španělsko, Řecko nebo Turecko. Logicky to pak vede k tomu, že řada lidí cestuje na dovolenou raději z okolních států s tamními cestovními kancelářemi, protože při návratu z Německa nebo Polska jim žádné restrikce nehrozí,“ řekl redakci Kostka.

I přesto mají české cestovky důvod k optimismu. „Na konci července se dá říct, že zájem je rozhodně vyšší než loni. V květnu a červnu byly prodeje dokonce o třetinu vyšší než předloni, pak to trochu pokleslo, ale celkově se blížíme na úroveň roku 2019. Kromě stále nejoblíbenější destinace Řecka je letos hodně žádané Bulharsko. Kvůli ceně, dlouhým písečným plážím i zařazení mezi zelené země,“ uvedl pro Právo Bezděk.

Dodal, že se už začíná na zvedajícím se zájmu odrážet i to, jak přibývá zákazníků, kteří jsou plně naočkovaní a restrikce neřeší.

Čtyřnásobně víc

Podobné je to i jinde. „Zatím jsme ještě na osmdesáti procentech roku 2019, ale oproti loňsku jsme už v tuto chvíli prodali o 400 procent zájezdů víc. Lidé cestují v takové míře, že navyšujeme neustále kapacity. Přidávali jsme dokonce dvě letadla na Krétu a do Bulharska, dokupujeme hotely. Opatření a restrikce samozřejmě cestování komplikují, ale se čtyřmi miliony naočkovaných a milionem lidí po prodělání nemoci, plus děti, se týkají stále menšího počtu lidí,“ hodnotí polovinu sezony mluvčí CK Čedok Eva Němečková.

S tím souhlasí i provozní ředitel CK Blue Style Ondřej Rušikvas. „Je to samozřejmě podstatně lepší než loňská sezona a opatrně bych řekl, že se přibližujeme k předcovidové době. Uvidíme, jak bude vypadat podzim. Velký zájem byl vždy o Tunisko a Džerbu, kam se létalo až do konce listopadu. Nyní je v černé barvě, a to jak z epidemiologických, tak politických důvodů,“ sdělil redakci Rušikvas.

Nejvíce nezdolné české cestovatele podle něj trápí překotnost změn.

„Lidé odlétají do zemí bez nutnosti karantény či testů a během pobytu se to pro ně změní a už se vracejí s tím, že musí do pětidenní izolace, jako je tomu nyní u Řecka. Nelze se pak divit, že část lidí to řeší účelově a odlétá z německých letišť nebo Vídně.“