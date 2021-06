Květnové plošné omezení středních škol bylo podle NSS nezákonné

Opatření bylo účinné pouze týden, od 17. do 23. května, poté ministerstvo vydalo nové, obsahově obdobné opatření. Proto už mohl NSS jen konstatovat rozpor se zákonem, nikoliv opatření zrušit. O rozhodnutí informoval na svém webu.

Zákaz není totéž co omezení. Soud ztrhal dubnová opatření v obchodech i školách

Soud připustil, že v extrémních případech by bylo možné považovat za ohnisko nákazy celou Českou republiku a za podezřelého v zásadě kohokoliv na jejím území, bylo by však nutné to řádně odůvodnit.