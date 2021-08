Kvalitní řemeslníci by měli mít možnost získat mistrovský list

Mistrovskou zkoušku by měli mít možnost složit lidé s výučním listem nebo s maturitou, případně ti, kteří se prokážou souhrnem všech profesních kvalifikací stanovených pro úplnou profesní kvalifikaci. Zároveň musejí mít za sebou pět let praxe v oboru v posledních deseti letech. K tomu se vyžaduje i jejich bezúhonnost.

Zkouška by měla být mimo jiné potvrzením a oceněním kvalit odborníka a měla by zvýšit prestiž řemesel, díky čemuž by se měl zvýšit zájem mladých lidí o tato povolání. Pozitivní dopad se očekává i pro spotřebitele.

Návrh zákona ale podle Havlíčka zatím nebude postoupen do Sněmovny. „Skončilo by to někdy po prvním čtení, možná po druhém v lepším případě a poté by to automaticky spadlo pod stůl,“ řekl ministr.