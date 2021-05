Kultura nesmí být jen pro bohaté. Zaorálek kritizuje plán na rozvolnění

Ministru Lubomírovi Zaorálkovi (ČSSD) vadí plán na rozvolnění v oblasti kultury z pera resortu zdravotnictví. Nesouhlasí s tím, aby se mohly akce pořádat pouze za předpokladu, že by měli lidé PCR test. Podle něho je to diskriminační. Kulturu by si tak nemohli dovolit například někteří mladí lidé. PCR test stojí kolem 1500 korun.