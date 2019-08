Kubera: Mstivost Miloše Zemana je nekonečná

Pane předsedo, jak hodnotíte celou tu kauzu ohledně ministerstva kultury?

Podle mého názoru je tisíc důležitějších problémů, jako rozpočet nebo ekonomika, která začíná stagnovat. Co se týče jmenování Michala Šmardy, přirovnával jsem to k tomu, že prezident by měl jmenovat i Ferdu Mravence, když mu to premiér navrhne. To byla samozřejmě nadsázka. Ale jsem toho názoru, že byť se ten kandidát prezidentovi nelíbí, i přes to by ho měl jmenovat.

Proč to podle vás Miloš Zeman dělal?

Mstivost Miloše Zemana je nekonečná. Ale podle mě to není o ČSSD. Navštívil jejich sjezd, řekl, že je bude volit. Je to o jednotlivcích z ČSSD. U Šmardy to bylo víceméně osobní. Prezident má své favority, které by jmenoval bez problémů. (Šmarda se proti Zemanovi postavil v případě ocenění Jiřího Bradyho - pozn. red. [celá zpráva])

Celá příčina je v neuvážené přímé volbě. Pan prezident to pochopil tak, že má silný mandát, který mu umožňuje chovat se poněkud aktivističtěji než nepřímo volený prezident. A když se to ještě skloubí s osobností takového politika, jako je Miloš Zeman... To by si měl každý uvědomit, Miloš Zeman nedělá nic náhodně. Má dostatek času, aby věci promýšlel, a on je opravdu promýšlí a je vždy tři tahy dopředu před svými soupeři. Je velmi silný politik.

Je Lubomír Zaorálek dobrý kandidát na ministra kultury?

Představa, že ministr zdravotnictví je ministr lékařů, je velmi lichá. V zemích, kde mají dlouhodobé tradice v demokracii, je běžné, že ministři putují z ministerstva na ministerstvo. Ministr nemusí být za každou cenu odborníkem. Je to politická funkce. Navíc je známá věc, že se v politice obchoduje. Spekuluje se, že (šéf ČSSD Jan) Hamáček ustoupil, protože dostal půl miliardy na auta pro policii.

Rozumíte krokům, které dělá ČSSD?

Jsou přesvědčeni o tom, že mohou víc plnit svůj program, když jsou ve vládě. Ale v jednom mají smůlu, neprodají to. Babiš má za sebou lepší PR tým a všechny úspěchy prodá hnutí ANO. Ale přeji sociální demokracii, byť je to můj ideologický odpůrce, aby přežila. Je to klasická politická strana.

Ve Sněmovně leží ústavní žaloba na prezidenta, kterou už schválil Senát. Má podle vás vůbec šanci?

Já se k té žalobě nepřipojil, býval bych se připojil k té žalobě jednoskutkové. I odborníci říkají, že ta mnohoskutková nemá žádnou šanci a Sněmovnou ani neprojde.

Existuje podle vás možnost, že by se zrušila přímá volba prezidenta?