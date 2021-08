KSČM zahájila „ostrou” fázi kampaně bez svého předsedy

Řešení, které ukázaly pravicové strany, je podle něj cestou do pekel. „My víme, že existuje jiná možnost, je to mnohem lepší cesta, pro nás běžné lidi, je to cesta slušnějšího života. My jsme to byli, kteří pomohli zvýšit finanční prostředky na sociální služby. Není to věc (premiéra Andreje) Babiše, i když se tím chlubí. Oni se rádi chlubí tím, k čemu jsme je donutili,” uvedl.