KSČM chce potrápit Babišovu vládu, nevidí důvod pro další prodlužování nouzového stavu

„Nevidíme důvody pro další prodlužování nouzového stavu. Vláda nepřijala žádné opatření, která by umožnila, aby mohli občané realizovat některé potřeby. Jedná se zejména o nástup dětí do škol a návštěvy zimních středisek,” sdělil Filip.

Hamáček následně uvedl, že očekává další jednání s komunisty i dalšími stranami. Kdyby nouzový stav nebyl prodloužen, byla by to podle něj katastrofa. Nouzový stav aktuálně platí do 14. února.