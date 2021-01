Kroužkování máme ošetřené, tvrdí Piráti a STAN

To, aby někdo přeskočil hodně dopředu, je reálné nanejvýš tak ve třech krajích v republice

Pokud by však přesto získala v důsledku preferenčních hlasů mandát jiná strana než určuje dohodnuté pořadí, je povinna poskytnout svému partnerovi „nefinanční kompenzace“.

„Kompenzace by mohly probíhat třeba v tom duchu, že pokud by nám mělo připadnout místo v některém sněmovním výboru, necháme na ně nominovat experta za tu stranu, jež byla překroužkovaná,“ řekl Právu lídr koalice Ivan Bartoš ( piráti ).

Feri nakonec půjde do voleb. Přesvědčily mě ohlasy na sociálních sítích, říká

Skutečnost, že se voliči často dívají především na začátek a na konec kandidátních listin, mohla v minulých sněmovních volbách pomoci například poslanci Dominiku Ferimu ( TOP 09 ). Ten byl v roce 2017 nasazen až na poslední místo pražské kandidátky strany, ale díky více než 15 tisícům kroužků se dostal ze 36. místa na druhé a do Sněmovny .

Zároveň také odmítl, že by mohla nastat situace, kdy by jeho strana získala nakonec více poslaneckých křesel než v průzkumech silnější Piráti. „Na základě toho, jak je koncipována koaliční smlouva, je matematicky vyloučené, abychom získali více mandátů. To, aby někdo přeskočil hodně dopředu, je

reálné nanejvýš tak ve třech krajích v republice,“ míní Rakušan.