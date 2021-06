Křížek na fasádě, Lužice obcházející statici a určují, který dům půjde k zemi

Utrhané střechy, spadané domy, rozbitá okna, vyvrácené stromy, poničená auta a všude hromady odpadků, v nichž neschází ani to, co vítr z domů, jako pomyslný vysavač, odvál či doslova vysál, tedy například hračky, kusy nábytku, sluchátka, nádobí a další drobnosti z domácnosti.

”Uletěla nám střecha a celý domek nám to zbořilo,” popsala Simona Mikulášková z Lužice. Přízemí domu je podle ní obyvatelné, podkroví ovšem nikoliv. „Na to všechno jsme dopadli z těch lidí ještě celkem dobře,” doplnila.

Postupně je obcházejí statici. Pokud vyřknou konečný ortel, že dům je nebezpečný, nesmí se do něj ani vstupovat a půjde k zemi, udělají na jeho fasádě značku, a to zelený dobře viditelný křížek.

Lidé zachraňují, co se dá. Jedni z oken tahají peřiny, další se radují z toho, že řádění počasí přežil vysavač nebo třeba hrnek po babičce. Zatímco jedni se loučí, překotně nakládají do osobních aut a dodávek přátel, co se jim podařilo zachránit, ti šťastnější překrývají střechy svých domů, tedy přesněji řečeno krovy a to, co z nich zbylo, plachtami a igelity. Ze zahrad se tahají staré tašky, plechy, kusy plastu, prostě vše, čím lze nějak objekty překrýt.