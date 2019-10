Krausová už nevede Piráty v pražském zastupitelstvu

Šéfka koaličního klubu Pirátů v pražském zastupitelstvu Michaela Krausová ve čtvrtek oznámila rezignaci na post šéfky klubu. Stalo se to poté, co média začala probírat její někdejší schůzky s manažerem společnosti JCDecaux Tomášem Tenzerem, který spolu s bývalým místostarostou Prahy 1 z ODS Michalem Valentou čelí obžalobě v kauze umístění čtyř reklamních poutačů do východu ze stanice metra Staroměstská.