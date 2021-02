Královéhradecký kraj jedná o převozu nemocných do Polska

Kraje na východě Čech se připravují na okamžik, kdy jejich nemocnice budou zcela zaplněny a převoz pacientů do ostatních regionů republiky nebude možný. Královéhradecký kraj například jedná s Polskem, zda by bylo možné převážet nemocné do polských nemocnic v příhraničí.