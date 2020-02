Kraje budou moci za sucha regulovat spotřebu vody včetně zákazu zalévání

Pro sucho tedy budou ustaveny podobné krizové komise, jaké už v ČR existují pro povodně. „Ze zkušeností z posledních suchých let jasně vyplývá, že blahobytné čerpání vody ze strany průmyslu, zemědělství i domácností se musí do budoucna změnit. V české legislativě však dosud chyběla širší možnost vodoprávních úřadů pružně reagovat na aktuální situaci,“ zdůvodnil ministr životního prostředí Richard Brabec ( ANO ) nutnost této novely, na níž jeho ministerstvo spolupracovalo s resortem zemědělství.

K dispozici mají komise mít i seznam velkých odběratelů vody, jimž bude moci být limit omezen. To ovšem už nyní budí výhrady.

Například poslanec Jan Zahradník (ODS) v rozpravě upozornil, že by se to dotklo provozovatelů malých vodních elektráren. „Stát by těmto podnikatelům měl dát jistotu, a ne omezovat jejich vlastnická práva,“ uvedl.