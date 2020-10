Kováčik: Propadl jsem střechou dva metry dolů, skalpoval jsem si hlavu

Lékaři mi říkali, že jsem měl velké štěstí, že jsem mohl dopadnout hůř. Podle nich je štěstí, že nevyjela ploténka, protože ta je u starého člověka zkostnatělá. Takže v tomto případě je můj věk výhodou. Shrnuto, cítím se dobře, všechno funguje, jak má, až na ty zlomeniny. Zpočátku jsem hodně chraptěl, těžko se mi mluvilo. Teď už to jde.

Propadl jsem stříškou, kterou jsem pokrýval. Po deštích ale nabobtnalo dřevo a povolily šrouby a já po hlavě propadl dva metry dolů. Trochu jsem si přitom i skalpoval hlavu, a tak i to museli lékaři napravovat.

Postavení kostí je dobré, takže lékaři rozhodli, že se to bude léčit konzervativně. Operace není nutná. Ten tvrdý límec tak budu nosit několik týdnů. Asi šest.

Musím ležet nehybně, aby kosti srostly. Dnes mě převezli z JIP na normální pokoj. Přijde za mnou rehabilitační sestřička, která mě bude učit sedět. Těším se, že až to bude možné, tak se budu moci i oholit. A jak se budu moci posadit do auta, když ne za volant, tak aby mě někdo přivezl, přijedu i do Sněmovny.