Konec deštníkářů? Poslanci chtějí regulovat průvodcovské služby pro turisty

Úprava ponechává průvodcovství jako volnou živnost, zavedla by ale pro průvodce národní průkazy vydávané ministerstvem. Jejich první stupeň by vyžadoval jen registraci, druhý by předpokládal vysokoškolské nebo alespoň středoškolské vzdělání v cestovním ruchu. Turisté by si sami zvolili, jak kvalitního průvodce využijí.