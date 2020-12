Komunistka Vostrá: S ANO už nemáme o čem jednat

Již potřetí se vyjádřilo vaše stranické vedení, že nemáte podpořit státní rozpočet, neprojde-li převedení 10 miliard z armádního rozpočtu do vládní rezervy na boj s covidem. Může ještě něco váš postoj změnit?

Těžko. I vzhledem k různým prohlášením z poslední doby. Jestli tři dny před hlasováním pan premiér řekne, že komunistům neustoupí, co pak může čekat?

Dalo by se ještě jednat s ANO, ale když se mu vyhraní koaliční ČSSD, co mohou chtít po nás? Teď si musí už vyjednat podporu především v koalici. My už s ANO v této chvíli nemáme o čem jednat. Samozřejmě že se snaží teď to házet na ostatní, hlavně na nás, když už jsme pětkrát rozpočet podpořili.

Skončí pak vaše tolerance menšinové vládě?

Ta poběží dál, protože státní rozpočet není součástí tolerančního patentu. Je možné, že pak koalice řekne, že když ho tentokrát nepodpoříme, tak oni nám na oplátku nepodpoří naše další návrhy.

Jsem pragmatik a říkám si, že vášně opadnou. Oni budou naše hlasy potřebovat. Třeba hned při nouzovém stavu.

Vím, že pozměňovací návrhy do rozpočtu procházejí tomu, kdo podporuje rozpočet. Nám procházely v minulosti proto, že jsme tolerující strana. Takže odvetu můžeme čekat. V politice to tak chodí. Ale jsem pragmatik a říkám si, že vášně opadnou. Oni budou naše hlasy potřebovat. Třeba hned při nouzovém stavu (ve Sněmovně v úterý 22. prosince). S kým ho dosud prohlasovávali, když ostatní strany ho nechtěly?

Přijde na pořad řada zákonů, na kterých vládě záleží a na kterých se s pravicovou opozicí neshodne. A určitě budou potřebovat hlasy i pro případnou novelu státního rozpočtu, pokud ten, co je teď na stole, bez dopadů daňového balíčku projde.

Tu novelu byste také nepodpořili?

To bychom zvažovali.

Jak se vám jako předsedkyni rozpočtového výboru Sněmovny líbí, že se po vás chce, zvednout ruku pro rozpočet, kde není zohledněn výpadek desítek miliard kvůli snížení daní, a už teď všichni vědí, že se bude měnit?

Chápu, že pro každý stát, i z pozice mezinárodní, je lepší, když má alespoň nějaký rozpočet. O to nyní pan premiér usiluje. I kdyby ten rozpočet byl nyní schválen, tak by se musela jeho novela schvalovat nejpozději v dubnu či květnu. Nepochybuji, že ministerstvo financí na tom už pracuje. Je pro mě ale dost těžko představitelné, že by změnu rozpočtu Sněmovna schvalovala v létě nebo ještě později. To by bylo před říjnovými volbami a bylo by z toho ještě větší politikum, než je nyní.

Čím chtěli premiér s ministryní financí ve čtvrtek zvrátit negativní postoj vašich poslanců a výkonného výboru?

Pan premiér mluvil o tom, že on svůj díl dohody s námi dodržel. Upozornila jsem ho, že to tentokrát není o dohodě mezi ANO a námi. Teď je to o vládě, která je menšinová a musí hledat podporu. Podle mě pan premiér vyjednávání o podpoře rozpočtu hodně podcenil. Možná kdyby jednání začal dřív, tak byl čas. My jsme s návrhem k armádnímu rozpočtu přišli již v půlce října, kdy byl rozpočet teprve na vládě. Tehdy to mohli nějak upravit. Neudělali to a pak premiér řekl: „Tak si dejte pozměňovák.“ Mám pocit, že čekali, že vyměkneme.

A nevyměknete?

V ten první okamžik to ještě bylo možné. Náš výkonný výbor před prvním rozhodnutím minulý týden měl na stole i variantu, že by stačil veřejný příslib armády, že část z navýšení rozpočtu použijí i na civilní účely. Ale oni to tak vyhrotili svými výroky o tom, že ohrožujeme bezpečnost státu, že verdikt zněl: bez změny armádního rozpočtu nepodpořit.

To čtvrteční opakované rozhodnutí výkonného výboru KSČM bylo jednoznačné?

Ve výkonném výboru jsou zástupci všech krajů. Pouze jeden člen měl jiný názor. Jejich stanovisko je pro nás rozhodující.

I za cenu, že by to znamenalo rozpočtové provizorium?

Pokud by trvalo měsíc dva, tak to není nic, co by dopadalo na občany a na města a kraje. Déletrvající provizorium by mohlo být problém. Ne ve valorizaci důchodů, protože to jsou mandatorní výdaje. Těmi již ale nejsou třeba platy učitelů nebo zaměstnanců v sociálních službách. Dopadlo by to i na investice nebo na dotace pro obce a kraje.

Problém by byl třeba i s covidovými programy, které jsou vypsané letos a dobíhají. Ne všechny resorty je vyčerpají a budou je převádět do dalšího roku. Za normálních okolností by je mohly vyplácet i v novém roce. V provizoriu to nebude možné.

Ministryně Schillerová nakonec připustila, že vám ustoupí. Pokud by se ale ve Sněmovně přece jen opakovalo druhé čtení, které navrhovala ODS, zopakujete svůj návrh k armádě?