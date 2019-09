Komunistický bafuňář, Filip by měl zmizet z vedení Sněmovny, ozývá se mezi poslanci

„Předseda a místopředsedové Sněmovny jsou vysokými ústavními činiteli, kteří nás reprezentují uvnitř ČR i navenek. U některých místopředsedů to překročilo ústavní rámec,“ řekl v úvodu svého projevu ve Sněmovně Dolínek.

Do Filipa se pustil kvůli výrokům o tom, že vepřové zdražilo, protože se z vepřína v Letech stal památník obětem holokaustu. „Připomínám všem, kteří se rozčilují nad stále zvyšující se cenou vepřového masa, že vláda ČR vedená Bohuslavem Sobotkou vykoupila vysoce efektivní podnik v Letech za půl miliardy a uzavřela ho bez náhrady a snížila tak produkci českého vepřového pod 30 procent naší spotřeby, to byl zločin,“ napsal Filip v srpnu na Twitter.

„Zvedá mě za židle, když někdo lže a vyvolává nenávist kvůli koncentračnímu táboru v Letech. Tvrdit, že vepřové zdražilo kvůli uctění památky romského holokaustu, je lež. Nejenom, že je to lež, ale je to i zlo, které je neslučitelné s veřejným funkcionářem,“ prohlásil Dolínek. Filipa ve své řeči označil za „komunistického bafuňáře“.

Další prohřešek: Filip lobboval za Horáčka

Šéfa KSČM kritizoval také za návrh, podle kterého by se novináři do veřejnoprávních médií měli volit stejně jako politici. „Nepřekvapují nápady pohrobků KSČ na omezení svobody a nezávislosti médií,“ zdůraznil Dolínek.

Do Filipa se pustil také kvůli tomu, že údajně psal ve prospěch obviněného podnikatele Tomáše Horáčka na ústecký finanční úřad, přimlouval se u České správy sociálního zabezpečení, které zároveň vyhrožoval zapojením Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny i Nejvyššího kontrolního úřadu, uvedl Český rozhlas.

„V posledních dnech jsme zažili, že zmiňovaný místopředseda se snažil působit a vyhrožovat kontrolním výborem Sněmovny na finanční úřad a na sociální správu zabezpečení. Co je moc, to je moc,“ dodal Dolínek, který navrhl, že by se poslanci měli chováním Filipa zabývat ve čtvrtek. Sněmovna ale jeho návrh nepodpořila.

Vznikne podpisový arch?

Po Dolínkově projevu vystoupila poslankyně ODS Jana Černochová. Podle ní by měl vzniknout arch s podpisy poslanců, kteří požadují odvolání Filipa z vedení Sněmovny. „Mně by se moc líbilo, kdyby v předsálí byl podpisový arch a to v souladu s paragrafem 31 jednacího řádu, kde stojí, že odvolat místopředsedu Sněmovny lze odvolat na písemný návrh dvou pětin všech poslanců,“ řekla Černochová.

Novinkám sdělila, že podpisový arch by mohl vzniknout, pokud by se k opozici připojili sociální demokraté. „Když bude šance, že seženeme 80 podpisů, má smysl to zkoušet,“ napsala v SMS Černochová. Jednací řád Sněmovny stanoví, že dolní komora bude o odvolání místopředsedy jednat na písemný návrh nejméně 80 poslanců.

Černochová Dolínkovi zároveň vytkla, že je stále členem vládní koalice, která funguje díky hlasům poslanců z komunistické strany.

Filip: Je to pokus mě umlčet

Filip se proti Dolínkovu nařčení ohradil. „Je to pokus mě umlčet. Mluví o svobodě slova, ale jiný názor by chtěl popírat a nepřipouští právo na názor,” napsal Novinkám Filip.