Kompetenční žaloba by rozhodně nebyla záležitostí na několik dní, tvrdí Šimáčková

Pozorovat tak bude možná i kompetenční žalobu týkající se prezidentova veta vůči pirátovi Janu Lipavskému usilujícímu o post ministra zahraničí. Výsledek možného sporu ale nechtěla Šimáčková předjímat.

Ke kompetenční žalobě by mohlo dojít ve chvíli, když by prezident Miloš Zeman odmítl Lipavského jmenovat ministrem a designovaný premiér Petr Fiala (ODS) by se kvůli tomu obrátil na ÚS.

„Odpověď soudu na kompetenční žalobu musí být velmi dobře promyšlená. Takže i já bych musela poměrně dlouhou dobu přemýšlet a dobře se připravit. Nedokážu odhadnout, jak rychle by byl spor rozhodnut, ale rozhodně by to nebyla záležitost dní. Je to soudní řízení jako každé jiné, musel by se dát prostor stranám, dodržet lhůty, takže neočekávám, že by ÚS rozhodl nějakým extrémně rychlým způsobem,“ řekla Šimáčková.

Za osm let ve funkci ústavní soudkyně se prý nikdy nedostala do situace, že by na ni byl vyvíjen politický tlak. Kontaktů s představiteli státu by se ale soudci podle ní nemuseli vyhýbat. „Soudci by neměli zůstávat ve slonovinové věži, ale přiměřeným a viditelným způsobem komunikovat s advokáty či politiky, například na konferencích. Vždy by to ale mělo být viditelné,“ zdůraznila Šimáčková.

V kontaktu nebyla podle svých slov ani s prezidentem či jeho okolím ohledně možného doporučení svého nástupce. Kandidáta či kandidátku na uprázdněnou pozici navrhne právě Zeman, jeho nominant musí pak získat souhlas Senátu.

„Žádný tip po mně nikdo nechtěl. Pro mě je ale zásadní, aby mou nástupkyní byla opět žena, po mém odchodu totiž zůstane na ÚS jen jedna. A to za situace, kdy je v justici 60 procent žen,“ zdůraznila Šimáčková.

Před svým příchodem na ÚS působila Šimáčková na Nejvyšším správním soudu (NSS), kam by se po skončení mandátu evropské soudkyně mohla opět vrátit.

NSS je přísný na všechny

Své kolegy z NSS pochválila za to, jak zvládli přezkum opatření podle pandemického zákona. Soud několik desítek nařízení z dílny ministerstva zdravotnictví zrušil zejména kvůli nedostatečnému odůvodnění.