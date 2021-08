Kolik Afghánců bude chtít v ČR zůstat, není jasné

„Situace je aktuálně taková, že my nikam nespěcháme a nejsme pod žádným časovým tlakem, protože ti, co přijeli do České republiky, nastoupili karanténu, jsou v objektech armády a budou se muset rozhodnout o budoucnosti. Ministerstvo vnitra s nimi povede pohovory a až po těch pohovorech bude jasné, zda a o kolik žadatelů se budeme starat,“ uvedl Hamáček.

„Nežádal jsem po panu hejtmanovi byty nebo něco takového. Spíš šlo o to, abychom nějak nastavili proces výměny informací, abychom si říkali, jak se situace vyvíjí. Kdyby se ukázalo, že je zde vůle, ochota a možnost pomoci, tak my ji samozřejmě přivítáme,“ řekl Hamáček.

Hejtman Kuba označil aktuální situaci za extrémně mediálně vyhrocenou. „Je to samozřejmě přirozené, když se všichni díváme na záběry z kábulského letiště, kde se lidé snaží dostat z té země. Je naprosto jasné, že se český stát musí o tyto lidi postarat, ale nemělo se to dělat za svitu televizních kamer, ale měla by to být maximální politická práce,“ uvedl Kuba.