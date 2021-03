Kód pro přednostní očkování vyprší učitelům v neděli. Po Velikonocích dojde řada na seniory nad 65 let

Pracovníci ve školství se mohou k očkování registrovat pouze do 28. března. Po tomto termínu vyprší platnost unikátního kódu, který jim poskytla škola. Novinkou také je, že po Velikonocích se budou moci k očkování začít registrovat i senioři nad 65 let, zatím mají prioritu lidé nad 70 let a chronicky nemocní.