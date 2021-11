Koalice slíbila nezvyšovat daně

Fiala očekává, že dosluhující premiér Andrej Babiš (ANO) ihned po skončení ustavující schůze podá demisi. Předpokládá, že prezident Miloš Zeman ho jako lídra vítězné koalice Spolu pověří sestavením vlády nové. Fiala podle svých slov nemá signály, že by prezident, jak to dělal v minulosti, nějakého adepta na ministra odmítl.

„Ústava v tomto směru mluví poměrně jasně. Je to předseda vlády, který předkládá návrh na jmenování členů vlády, a podle Ústavy by to mělo být tak, že to pan prezident bude akceptovat,“ řekl Fiala.