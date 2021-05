Klimatický plán Prahy vyjde na 230 miliard

Všichni pražští radní v pondělí zvedli ruku pro klimatický plán města do roku 2030, podle něhož se má produkce CO 2 snížit o 45 procent (ve srovnání s rokem 1990). Podle primátorova náměstka Petra Hlubučka (Spojené síly, STAN) si vyžádá z městské kasy investice až tři miliardy korun ročně. Opozici se to nelíbí.