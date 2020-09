Klaus: Vystrčilova cesta je klukovina a nezodpovědnost

Strašně by mě zajímalo, co bych měl dělat, abych byl ruským nebo čínským agentem. Co bych z toho měl? V Rusku jsem byl naposledy někdy před pěti lety.

K těmto slovům pana Vystrčila musím říci jediné: pokud by měl v sobě ten člověk trochu studu, tak by tento superslavný výrok prezidenta Kennedyho měl pro něj znamenat jediné: já jako nulka nemám právo ho nikdy použít. Na takový výrok prostě nemá nárok. Jestli si on myslí, že to může použít, nebo jestli mu to někdo radí, tak já říkám: nemůže.