Klaus: PES je absurdní nesmysl, opatřením nevěřím

Způsob, jakým se celý svět s epidemií vypořádává, přinese podle Klause obrovské vedlejší náklady, a to nejen ekonomické. „Obrovské jsou ztráty ve vzdělání, sleduji to na svých vnoučatech. Velké jsou rovněž zásahy do duše národa. Strach, který je záměrně vyvoláván, ovlivnil myšlení lidí,“ uvedl Klaus při představování nové knihy.