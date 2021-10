Klaus: Nejsme ve válce, veřejnost by mohla o zdraví prezidenta vědět více

Nebudu radit, ale Kancelář prezidenta republiky by měla komunikovat daleko racionálněji a přátelštěji. Zbytečně svými výroky popuzuje zejména ty, kteří mají jediný životní program s názvem „Antizeman“. Ústřední vojenská nemocnice má léčit a nebýt předmětem mediálních hrátek. Nemá do nich být zatahována.

Nejsme ve válce, i když někteří ji stále rozdmýchávají. Proto nevidím důvod neříci o zdravotním stavu prezidenta republiky veřejnosti více. To však agresivita politiků kolem pana Vystrčila téměř neumožňuje. Ti si hrají na válku.

Šéf Senátu se ostře obul do Mynáře: Prezident není v dobrých rukou

Vyhrocená atmosféra mezi KPR, ÚVN a Senátem je jen vršíček ledovce. Ledovec se jmenuje jinak – nastala další fáze souboje některých ambiciózních jedinců s prezidentem, jehož demokratické zvolení nikdy nepřijali. Je to trapné, nedůstojné, atmosféru v zemi ničící, věrohodnost ČR ve světě nesmírně poškozující. Lidi by měli více přemýšlet, koho volí do Senátu a koho udělají jeho předsedou.