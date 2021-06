Klaus: Měl jsem dát moderátorovi rozhlasu pěstí. Jsem hovňousek

Klaus opustil živé středeční vysílání s Krocem, jehož několikrát označil za blázna a na závěr za „lidskou zrůdu” v polovině poté, co se jej moderátor Českého rozhlasu neustále ptal na otázky kolem údajné půjčky Sovětskému svazu ve výši přibližně 1,3 miliardy amerických dolarů na přelomu 80. a 90. let, kdy byl Klaus ministrem financí federální vlády.

„Samozřejmě kvůli tomu jsem to nedělal, ale ta myšlenka, že by to mohlo osmělit někoho dalšího. Hm… Já jsem samozřejmě pouze zbaběle odešel, protože to chtělo dát tomu člověku (Krocovi) pěstí,” uvedl Klaus.