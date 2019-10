Kéž by domy H-systemu nikdo jiný koupit nechtěl, doufá Babiš

Nejlepší by bylo, kdyby o domy zkrachovalého H-systemu projevili zájem pouze lidé, kteří v nich bydlí, řekl v pátek novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Stejně to vidí i konkurzní správce zkrachovalé firmy Josef Monsport. Jak by se do kauzy mohl zapojit stát, premiér zatím neví.