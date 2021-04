Když má podzemku Frankfurt nad Mohanem, proč ne Brno?

Jedním z důvodů je i to, že tramvajová doprava se v Brně od dvacátých let minulého století příliš nezrychlila, případně že podzemní doprava nemusí být jen výsadou milionových metropolí, ale i měst jako italská Brescia nebo německý Frankfurt nad Mohanem. Možnostmi i potřebností výstavby tunelů pod moravskou metropolí se zabýval online seminář pořádaný Kanceláří architekta města Brna.

„Tento projekt je v Brně v různých variantách připravován dlouhé desítky let. Už brzy by měla brněnská podzemní dráha získat konkrétní podobu. S rozhodnutím, kterou možnost zvolit a kudy přesně trať povede, pomůže především připravovaná studie proveditelnosti. Hotová by měla být v roce 2022,“ shrnul dopravní specialista Martin Všetečka z Kanceláře architekta města Brna, která je odborným garantem projektu.