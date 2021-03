Když je vám špatně, je jedno, kde jste. Pacientovi ze Sokolova pomohli ve Znojmě

Proto jel do nemocnice v Sokolově, kde mu udělali rentgen a oznámili, že má zápal plic a že musí v nemocnici zůstat. „V pondělí mi test prokázal, že mám covid, a ve středu mi řekli, že pojedu do Znojma,“ popsal svou anabázi vyléčený pacient.

Dřív se uzdraví, než se to vyřídí. Převozy pacientů do zahraničí ztěžuje neuvěřitelná byrokracie Koronavirus

Hospitalizován byl na covidové jednotce. „Jenomže můj zdravotní stav se zhoršoval, dušnost a kašel se stupňovaly, bylo to strašné. Po dvou dnech jsem byl přesunut na jednotku intenzivní péče. Tam mi hodně pomohli. Děvčata tam byla pořád v overalech, vůbec jim to nezávidím,“ ocenil péči Luboš Protivný.

„Odvoz sanitkou by byl komplikovaný a byl by na dlouho. Nejvíce se domů těším na svoje prostředí, na své blízké, kteří mě čekají spolu se dvěma jezevčíky, kteří se zblázní radostí. Znáte to, když je vám špatně, je vám jedno, kde jste, jak se vám uleví, chcete být co nejrychleji doma, ve svém, se svými,“ dodal před odjezdem Protivný.