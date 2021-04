Kdyby to tu popírači covidu viděli, změní názor, říká hasič v jilemnické nemocnici

„Vykonávám tady vesměs veškeré činnosti, co sestry ošetřovatelky,“ uvádí Kvintus. Umývá pacienty, doplňuje stojany se zdravotnickým materiálem, uklízí infekční materiál, míchá dezinfekce a leští ochranné štíty. „Zkrátka všechno, co je potřeba a co si sestry řeknou,“ vysvětluje.

Obvykle Martin Kvintus mívá v nemocnici ranní směny, kdy je potřeba pacientům pomoci s hygienou. Hned po nástupu do nemocnice se dostal k umývání starší paní. „Nikdy v životě předtím jsem starší paní neumýval. Je to hodně náročné na psychiku a po třech hodinách v tom ochranném obleku vylezete úplně propocený a mokrý,“ vzpomíná.

Jako hasič pracuje Martin Kvintus už 10 let. Nyní nastoupil jako výpomoc do jilemnické nemocnice.

„Sestry nejsou zvyklé tak často vidět smrt a umírání lidí. Říkají, že je to pro ně už spíš jako v automobilce na páse. Přijede jeden, zemře, přijede další, a tak pořád dokola,“ popisuje Kvintus. „Ani já jsem si to nedokázal představit. Kdyby to tady viděli všichni ti popírači, tak by určitě změnili názor,“ myslí si hasič.