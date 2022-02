Kdy se rozvolní zbývající opatření? Vláda sleduje 21 kritérií

„Teď se zaměřujeme na regionální data, nekoukáme na to jako na celou ČR,“ zdůraznil náměstek.

Zda by se tak mohlo případné uvolňování dosud platných opatření odehrávat v každém regionu vlastním tempem, odmítl komentovat.

Pokud jde o samotné klíčové ukazatele, jsou rozděleny do tří skupin. První je populační, která zohledňuje nové případy a relativní pozitivitu s důrazem na věkovou skupinu seniorů. Druhou skupinu tvoří ukazatele hodnotící dopad onemocnění covid-19 na zdravotnictví. Ve třetí skupině jsou ukazatele související s logistikou a managementem epidemie. Vyplývá to z informací ÚZIS, které mají Novinky k dispozici.

„Ve skutečnosti to má ještě jeden rozměr – a sice hodnocení rizik v reálném čase,“ uvedl Dušek pro Novinky k sérii kritérií.

7denní počet nových příjmů do nemocnic / 100tis. obyv.

Co se týče první skupiny „populačních“ faktorů, řadí se mezi ně například 7denní počet nových případů / 100 tisíc obyvatel, jenž nyní vychází nejhůře v Královéhradeckém a Jihomoravském kraji.

V souvislosti s nemocničními faktory Pavlovic upozornil, že je vedle výkladu kritérií důležitá také diskuse se zástupci zdravotníků. „Omikron není to, co byla delta. Neposílá tolik lidí do nemocnic. Důležitá věc proto je, že voláme koordinátorům lůžkové péče, kteří nám poskytnou nezkreslený pohled z první linie,“ doplnil náměstek.