Kdy se otevřou hranice se Slovenskem a Rakouskem? Brífink ministra Petříčka

Kdy Česko otevře své hranice pro turisty ze Slovenska a Rakouska, které hranice otevřelo už v neděli, zatím není jasné. Petříček však dříve naznačil, že by k tomu mohlo dojít před 8. červnem.

Při cestě zpět by se ale lidé podle současných pravidel museli prokázat negativním testem na covid-19, který nesmí být starší než 4 dny. Jinak musí do 14denní karantény. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by se ale tato povinnost nemusela od 8. června vztahovat na ty, kteří se vracejí z nerizikových států. Mezi ně lze podle Vojtěcha zařadit právě Slovensko, Rakousko či Chorvatsko.