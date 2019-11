Kde soudruzi vidí chybu aneb 30 let od revoluce očima komunistů

Vernisáž byla zahájena v úterý odpoledne. Úvodní slovo měl podle pozvánky pronést první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek a poslanec Stanislav Grospič , který nedávno prohlásil, že vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 nebyla okupace. Po dvou týdnech se Grospič omluvil. [ celá zpráva ]

Fotografie jsou doplněny popisky. Komunisté uvádí, že za posledních deset let zaniklo v ČR 3923 prodejen o velikosti do 400 metrů čtverečních nebo že desítky tisíc lidí pracujících v zemědělství a průmyslu přišly o práci.

Komunisté také kritizují, že za posledních třicet let zanikl počet velkých pivovarů. „V roce 1989 jich bylo 71, počet velkých pivovarů v roce 2019 byl 45,“ stojí na jednom z plakátů.

To, že si podnikatelé každoročně otevírají desítky nových minipivovarů, už si návštěvník vernisáže nikde nepřečte. Podle údajů z letošního března v České republice se vaří pivo ve 440 minipivovarech.

Podle Rouna vernisáž realitu nezkresluje. „Jsou to fakta. Ta výstava je o tom zamyšlení, jestli ta obrovská změna, která nastala v 90. letech, tou zbytečně rychlou privatizací, tak jestli tam nedošlo k určitým skutkům, které z dnešního pohledu byly špatné,“ řekl Novinkám Roun.

„Jde o to, aby se člověk zastavil a zamyslel se, jestli je všechno v pořádku. Málokdy nacházím v médiích kritiku kapitalismu,“ konstatoval autor vernisáže.

To, že je v Česku nízká nezaměstnanost, je prý pravda, ale podle Rouna se zapomíná na to, za jakých podmínek někteří lidé pracují. „Všechno není jen jeden úhel pohledu. Snažím se tou výstavou odkrývat to ale,“ podotkl Roun.