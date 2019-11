Velice se omlouvám. Grospič vzal po dvou týdnech zpět své výroky o okupaci

Následně se pustil do rozboru, jakým způsobem lidé přišli během invaze o život. „To byly vesměs oběti dopravních nehod. Myslím, že si zaslouží vyjádřit úctu, ale nebyly to oběti žádných aktivních ozbrojených bojů, to je třeba říci,“ tvrdil Grospič.

Grospičovu omluvu proto přivítali. „Oceňuji to a vítám to jako místopředseda mandátového výboru, jehož je pan Grospič předsedou. Pokud člověk, který je předsedou tohoto výboru, je schopen pronést takovou nehoráznost, tak je to něco, co by mě nutilo přestat si ho vážit,“ řekl Petr Gazdík (STAN).