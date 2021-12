Kde se otestovat během Vánoc? Možnosti budou omezené

Většinou mimo provoz budou o svátcích odběrová místa ve středních Čechách . Například testovací místo v kladenské nemocnici bude během vánočních svátků zavřené, ve čtvrtek 23. prosince bude fungovat dopoledne a stejně tak i na silvestra. Středočeská testovací místa zatím stále dostatek volných termínů a to i na čtvrtek a dny mezi svátky.

Zřejmě pouze jedno testovací místo bude v době vánočních svátků otevřené v Karlovarském kraji, a to v Pomezí nad Ohří. Pokud někdo potřebuje test, aby mohl například na návštěvu za blízkými do domovů seniorů, měl by si pospíšit. Kapacity testovacích míst v kraji pro následující dny už jsou z velké části obsazeny.