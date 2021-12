„Kde chybí logika, nastupuje improvizace.“ Zlín otevřel díky novele vánoční trhy

Melzer: Je to v pořádku Za jakých podmínek hygiena trhy povolila, splňujete podmínky pro pořádání trhů? Se zástupci hygieny jsme v pravidelném kontaktu a plníme podmínky pořádání celoročních trhů, kterým tržiště Pod Kaštany je. Může se na těchto trzích podávat alkohol? Jakékoliv občerstvení je možné prodávat pouze „s sebou“. Je v pořádku, že se tyto trhy na náměstí Míru konají? Rozšíření tržiště Pod Kaštany je plánováno dlouhodobě. Bylo schváleno o pár měsíců dříve, protože po zrušení vánočních trhů byla velká poptávka ze strany trhovců, kterou by dočasně přesunuté tržiště Pod Kaštany kapacitně nezvládlo. Celoroční trhy zakázány nejsou, tudíž otevřené tržiště Pod Kaštany je v pořádku. Jaká omezení by měl pořadatel trhů přijmout a nehrozí mu ze strany hygieny sankce? Pokud trhovci nebudou dodržovat platná vládní nařízení je naprosto v pořádku, pokud je bude hygiena pokutovat. To samé platí i z pohledu pořadatele, kde se však plně řídíme všemi aktuálními nařízeními týkajícími se venkovního prodeje a celoročních tržišť.