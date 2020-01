Každá jízda, každý den. Neunikne nikdo. Stát bude přes elektronické dálniční známky špiclovat řidiče

„Ta funkce tam je pro to, aby se zabránilo případným konfliktům ve smyslu teroristických útoků. Není to o špiclování, ale musíme respektovat požadavek zpravodajských služeb. Od toho tu přeci jsou bezpečnostní složky, aby tohle řešily,“ řekl Novinkám Havlíček.

Není to pro to, aby se zjišťovalo, jestli jel Franta Vomáčka na rande

Stát se podle něj musí připravit na to, že existují kybernetické hrozby národního i mezinárodního charakteru. „Přeci to, že zpravodajské služby chtějí nějakou funkcionalitu, tak to není pro to, že by chtěly všechno vědět, ale protože někoho chrání. Chrání firmy, chrání veřejné instituce,“ tvrdí Havlíček.