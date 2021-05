Feriho kauzu prověří i Právnická fakulta UK

Studentka Magda popsala, že mezi ostatními studentkami se o Feriho nátlakovém chování hodně mluvilo. Feriho pozice na fakultě však prý byla neotřesitelná a těžko se mu dalo vzdorovat. „Část školy ho měla za boha,“ uvedla studentka. Znepřátelit si Feriho by prý podle jiné z mladých žen znamenalo „prakticky sociální smrt“.

Politologové: Feriho kauza je pro koalici nepříjemná. TOP 09 by bez něj byla poloviční

„Zakládají si na tom, že dělají divoké party, jako v amerických filmech. Měl pověst, že je plný super lidí, jako je třeba Feri, a každý tam chtěl být,“ citoval A2larm jednoho z bývalých členů spolku. To, že je spolek hlavně platforma pro zábavu, připustil i děkan Jan Kuklík.

K největším excesům podle svědků docházelo na akcích Kappa Omega mimo Prahu, kde se Feri a jeho kamarádi prý zaměřili na vybranou studentku, opili ji a „zmizeli s ní v pokoji“. Zvěsti o nepřístojnostech se donesly i do akademického senátu.

Samek po prvních zmínkách na Twitteru napsal: „Ví to celá fakulta. Osobně za mnou jako za studentským zástupcem bylo několik holek, kterým nejmenovaný řekněme dost nevybíravým způsobem nabízel sex. To ale není nic, za co člověka dáte na policii.“