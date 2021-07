Kauza výroku „zabil lidi cez padáky”: Soud se vrátil ke Kalouskově žalobě na Babiše

Což Babiš neunesl a pustil se do Kalouska, že prý „rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi cez padáky“. Nadto Kalouska Babiš označil za „ožralu“ a „zloděje zlodějského“.

Kalouskovi se omlouvat nebudu, radši s ním půjdu do soudního sporu, říká Babiš

Podle Kalouskova právního zástupce Stanislava Balíka Babišovy výroky nikterak nesouvisely s projednávaným tématem, tj. hlasováním o důvěře vládě. „Je to zcela evidentní exces. Je to něco podobného, jako kdyby předseda vlády při zasedání Sněmovny o důvěře vlády řekl: ‚Můj soused v Průhonicích zabil sousedce na vedlejším pozemku slepici.‘,“ řekl Balík s tím, že je patrné, že to bylo proneseno v osobní rovině a s vědomím toho, že je projev živě přenášen a bude archivován.