Kauza Dozimetr dopadla i na pražský magistrát. IT zakázky pro obviněné má prošetřit audit

Pražští zastupitelé se v pondělí mimořádně sešli kvůli kauze „Dozimetr“ v dopravním podniku (DP), ve které byl obviněn i bývalý náměstek Petr Hlubuček (STAN). Opozice nově poukazovala na to, že by i zakázky v oblasti IT magistrátu mohly souviset s aktivitami obviněných osob. Nakonec proto zastupitelé odsouhlasili návrh na zadání auditu.