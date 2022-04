Kardinál Duka: Znásilňující ruský voják je obětí emocí

„V případě bojů nejen na Ukrajině, ale i v jiných vojenských zásazích v současném světě (tak jako v obou světových válkách), by měla být kladena zodpovědnost za tyto činy i vedení armády a konkrétnímu veliteli jednotlivých vojáků, což se často nečiní,“ upozorňuje Duka.

V dalších částech textu se kardinál dotýká tématu potratových pilulek, které byly mimo jiné součástí české pomoci Ukrajině. To nedávno zkritizovalo Hnutí pro život, které bojuje proti interrupcím a podle kterého mají Češi Ukrajinkám spíše přispívat na houkadla, pepřové spreje a elektrické paralyzéry. Za to si vysloužilo z mnoha stran výsměch s odkazem na to, že žena s houkadlem nebo pepřovým sprejem nemá proti bojovníkovi s odjištěnou zbraní mnoho šancí.