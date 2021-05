Kania z TOP 09: Vyjádření Schwarzenberga a Czernina je nehorázné, nechci s nimi být spojován

Na Facebooku jste se ohradil proti vyjádření čestného předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga, který označil domnělé sexuální útoky Dominika Feriho na ženy za normální, a senátora Tomáše Czernina, který za výpovědí dívek proti Ferimu vidí politický boj. Řekl jste, že opustíte TOP 09, pokud se oba muži do konce týdne neomluví.

Rozumím tomu, že když znáte nějakého člověka, kterého někdo jiný z něčeho nařkne, tak do toho dáte osobní rovinu, protože mu důvěřujete. To je v pořádku. Ale zlehčovat takto závažné obvinění, že je takové chování normální, nebo že za tím nařčením stojí Piráti, to mi připadá nehorázné. To by bylo možné říci až ve chvíli, kdy by existoval očišťující rozsudek. Relativizovat takové věci mi osobně vadí.

Rozhodl jsem se, že pokud do konce týdne nepřijde omluva od čestného předsedy mé strany Schwarzenberga, případně...

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se podle vás zachovala správně? Řekla, že platí presumpce neviny a že si nepatřičného chování u Feriho nevšimla. To mi připadá lidově nemastné a neslané.

I pro ni je to šok. Mně připadá vyjádření Markéty v pořádku. To, co mě osobně vážně rozčililo, bylo to, co řekl Schwarzenberg. Nejsem sám, kdo do strany vstupoval kvůli němu. Druhá věc je, že on tedy asi v podstatě dělal před 70 lety totéž, z čeho je nařčen Feri. Ale dnes pro to není místo. A vyjádření senátora Czernina? Házet tu situaci na volby a Piráty? Když jsou čtyři měsíce do voleb a v Česku je skoro vždy půl roku do voleb, ať už jakýchkoliv? Připadá mi to hloupé. Právě proto, že je před volbami, bychom neměli dělat tak zásadní chyby v krizové komunikaci. Ti lidé si o tom mohou myslet, co chtějí, ale mluví za celou stranu, za její voliče. To, co předvedli, není možné. Je to naprostý amatérismus.

Vy chcete ze strany vystoupit, pokud se Schwarzenberg a Czernin do konce týdne neomluví. Myslíte, že nebudete sám? A co voliči?

Myslím, že na voliče to snad vliv mít nebude, já také budu koalici SPOLU volit. Jde mi o to, že minimálně na školách, které v Česku a na Slovensku provozuji, studuje asi 350 dívek ve věku od 12 do 18 let. A já nejsem schopen se s takovými výroky spojovat. Ani profesně a ani eticky. Pokud se ve straně zkonsolidují, budou mluvit jedním hlasem a nebudou si do toho promítat vlastní zkušenosti z letních táborů nebo bůhvíčeho před padesáti lety, tak to může snad být v pořádku. Pokládám to prostě za citlivou věc, zvláště u naší strany, v níž se lidé balili do tibetských vlajek.

Vy osobně se s Ferim znáte?

Já se s ním viděl asi po čtyřech letech před dvěma týdny. Dřív jsem býval ve straně aktivní, ale v posledních letech už ne, protože mám hodně práce. Nechci hodnotit, jestli je vinen nebo nevinen. Každý člověk, který jde do politiky, musí akceptovat, že se mu může něco takového stát. Někdy může čelit vymyšlenému nařčení, které mu zničí reputaci i politickou kariéru, někdy to může být pravda. To já nechci hodnotit. My se spolu viděli asi šestkrát sedmkrát v životě. Nikdy jsem nic z toho, co bylo popsáno, v jeho chování nezaznamenal. Ale nechci to hodnotit.

Sám vedete agenturu, která zprostředkovává vzdělání po celém světě. Provozujete i školy v ČR a na Slovensku. Jak vnímáte popsanou situaci studentek, které se s údajným obtěžováním ze strany Feriho setkaly? Měly ji řešit se školou?

Znám rovinu zahraniční i tu v Česku a na Slovensku, kde provozujeme čtyři soukromé školy. Pravda je to, že v západní Evropě a v USA se prevenci takových záležitostí věnuje hodně času a prostředků. My z České republiky si vždy říkali - i my, co jsme v USA studovali, nebo rodiče, kteří tam děti poslali – že jsou ty jejich postoje někdy strašně přehnané. Přecitlivělost možná může lidi otravovat. Na druhou stranu, extrémní situace i náznaky obtěžování se díky tomu podaří ve škole zachytit.

U nás v ČR je to tak, že se to v podstatě neřeší. Protože to, že jsou na škole jedna nebo dvě psycholožky, to není řešení. Řešením je změna společenského vnímání, co je a co není v pořádku. Podívejte se na ty komentáře. Někdo říká „Stalo se to čtyři roky zpátky. Tak proč s ním lezla domů?“