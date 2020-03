Kandidát Pirátů do Senátu nakreslil hákový kříž do Davidovy hvězdy. Bartoš se naštval

Předseda Pirátů Ivan Bartoš chce s kandidátem do Senátu Tomášem Tožičkou řešit příspěvek, ve kterém Tožička nakreslil hákový kříž do Davidovy hvězdy. Bartoš podotkl, že se jedná o 11 let starou událost, ale i přes to jde podle něj o nevhodnou formu reakce.