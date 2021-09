Kandidát ANO na plakátech. Kampaň to prý není

„Přišel podnět a budeme se tím zabývat. V tuto chvíli se ale nebudu nijak blíže vyjadřovat. Jasněji by mohlo být ke konci týdne,“ řekl Právu v pondělí člen úřadu Jan Outlý, který je pověřen koordinací kontrol voleb do Poslanecké sněmovny.

„Je to prostě divné a zarážející. Pan Novotný je číslo 20 na kandidátce ANO a tohle se objeví tři týdny před volbami? To je nějaká podivná shoda náhod,“ dodal Franzki, jenž sám figuruje na kandidátce konkurenčního seskupení Trikolora Svobodní Soukromníci.

Z dvacátého místa na kandidátce má Novotný jen mizivou šanci na přímé zvolení, to by se ale mohlo změnit, pokud by ho voliči v hojné míře zakroužkovali. Preferenční hlasy by ho pak mohly vynést až do Sněmovny.