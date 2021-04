Kadeřníci budou od zákazníků žádat osobní data, hygienici to budou kontrolovat

V souvislosti s povinností lidí předložit při návštěvě znovuotevřených služeb péče o tělo negativní test z certifikovaného odběrového místa se diskutuje o tom, jak se to bude kontrolovat. Novinky se proto obrátily s dotazy na mluvčí ministerstva zdravotnictví Janu Schillerovou.

„Bude seznam zákaznic, ty se prokážou negativním testem, a potom to budou kontrolovat složky, jako je hygiena či živnostenský úřad ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí. Ti lidé budou mít třeba antigen z certifikovaného odběrového místa a tam je to doložitelné a zjistitelné, že měli negativní test,” nastínila Schillerová s tím, že přesný postup se teprve bude vytvářet.

Není například jasné, zda budou kadeřnice a kadeřníci muset evidovat pouze jména, kde může být mnoho shod, či další osobní údaje, a jak to budou dělat. Není ani jasné, zda kontroly budou namátkové, na udání nebo se budou kontrolovat všechny provozovny. Kadeřnictví či například manikúry a další služby se přitom mají otevřít už v pondělí.

Zjednodušeně by to tedy mohlo vypadat tak, že člověk se objedná na určitý den a čas do kadeřnického salonu, kde si zapíšou jeho jméno. Po příchodu kadeřník zkontroluje potvrzení o testu a následně příchozího obslouží. Při kontrole si pak například hygienici vezmou jmenný seznam zákazníků za dané období, který následně porovnají s údaji z odběrových center. Výsledkem bude zjištění, zda daný člověk opravdu byl negativně testován v daném termínu.