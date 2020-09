K nové zakázce stačilo změnit jméno

Jak získat zakázku poté, co se mnou zadavatel předčasně ukončil smlouvu na stejnou práci? Stačí se do další soutěže přihlásit pod hlavičkou jiné firmy. Přesně to udělala firma MPK net, která ve druhém případě vystupovala jako Zámecký lihovar Domoradice. A zakázku dostala. Ne ledajakou. Likvidaci válečné munice v Bořím lese u Břeclavi.