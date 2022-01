Jurečka: Zmrazení platů není v rozporu s ústavou, soudci musí být solidární

Vláda ve středu schválila návrh na to, aby platy politiků, soudců a státních zástupců zůstaly od února stejně vysoké jako loni. Šalomoun varoval před tím, že vzhledem k zásahu do platové základny soudců se návrh dostává do možného rozporu s ústavním pořádkem České republiky.

„Já bych chápal výtky soudců a státních zástupců, kdyby to bylo tak, že bychom neudělali žádný zásah do platů ve veřejné sféře. Kdybychom my jako sami politici řekli, že si nezmrazujeme, a udělali to jenom výběrově vůči soudcům a státním zástupcům. Pak bych se vsadil, že to Ústavní soud smete a shodí. Ale taková situace fakt není," prohlásil k tomu nyní Jurečka.