Jurečka: Platy jsme připraveni zvýšit, ale ne o inflaci

Podle mluvčího odborových svazů veřejné sféry Pavla Bednáře žádná z verzí reálný propad výdělků nedorovnává a stanovisko vlády je neakceptovatelné. „Jedno je takové, že by došlo k propadu reálných platů všech zaměstnanců, a druhé řešení, že by došlo k hlubokému propadu. Takže vláda nepřišla s žádným stanoviskem, které by pro nás bylo akceptovatelné,” řekl Bednář.

Pokud by se podle Jurečky měla všem zaměstnancům veřejné sféry dorovnávat, rozpočty státu, samospráv a zdravotních pojišťoven by to letos vyšlo asi na 20 miliard korun. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly by výdaje na platy byly ve skutečnosti minimálně o třetinu nižší, protože by se peníze vrátily v odvodech a daních.