Jurečka: Opakování 5000 korun na dítě? Musel by vzniknout nový zákon

Za tři týdny jsme připravili celý systém výplaty, přípravy IT systémů a legislativní návrh, který jsme dali do zkráceného meziresortního připomínkového řízení. To řízení trvalo tři dny a samozřejmě se tam objevily věci, které byly technicko-legislativního charakteru. Sám jsem jako ministr řekl: „Stojí mi za to zhruba 3 až 4 dny to dopracovat, aby byla legislativní úprava kvalitní?” Takže jsem už na K5 (jednání předsedů koaličních stran – pozn.red.) po dohodě řekl, že to načteme, přerušíme a ve středu to schválíme a pošleme do Parlamentu.