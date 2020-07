Jihomoravské ANO povede Wenzl. Žadatele o členství bude lustrovat

„Není žádný počet lidí, ani datum. Nejsem schopen v tuto chvíli říct, že například k 1. říjnu bude Brno-město, nevím to. Budou nám chodit přihlášky, a to od bývalých členů ze zrušené buňky, tak doufám i od nových lidí, kteří doposud členem hnutí nebyli. Chci pracovat rychle, ale nechci samozřejmě nic uspěchat. Nechci, aby se stalo to, co se stalo v minulosti a vyvrcholilo to tím, že byla zrušena brněnská organizace,“ nadnesl.